АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

«Самая красивая»: Пелагея выбрала новый образ для "Детского КВН"

Российская певица Пелагея продемонстрировала новый образ, созданный для проекта "Детский КВН". Для съёмок исполнительница решила обнажить плечи, чем восхитила поклонников.

Пелагея вновь стала членом жюри КВН. На этот раз исполнительнице предстоит оценить детские команды. Для съёмок заслуженная артистка Российской Федерации выбрала брючный костюм белого цвета, обнажающий плечи. Наряд дополнила золотая брошь с жемчугом. Стилист исполнительницы отметил, что она восхитительно красива и нет необходимости закрывать лицо, а потому волосы было решено убрать назад, сделав элегантную причёску.

Соответствующие кадры знаменитость разместила в своём Instagram-аккаунте. Поклонники певицы пришли в восторг от публикации, написав множество комплиментов. «Зачем ей фотошоп, когда она самая красивая?», «Очень красивый образ! Будет интересно посмотреть детский КВН», «Вот это я понимаю эталон женственности», – выразили свои эмоции пользователи соцсети.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 12:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Антон Криворотов дал последний шанс Елизавете Адаменко на проекте…
Психолог назвала карантин по коронавирусу тестом на «выживание» для…
После видео с сухим льдом звезда "Дом-2" Рустам Солнцев заметил, что Волочкова "ненормальный…
«Не благодарите»: Вспышка коронавируса была "предсказана" «Симпсонами» еще 27 лет тому…
Эксперт Игорь Моржаретто раскрыл секреты безопасного вождения в весенние…
Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину Белоцерковскую пристыдили в аптеке, спутав со…
В Ленобласти нашли труп мужчины с сине-зелеными волосами в одних…
«Самая красивая»: Пелагея выбрала новый образ для "Детского…
Эксперты назвали позы, которые нежелательно принимать в…
Граждане Украины не могут вернуться из Польши ввиду ажиотажа на фоне…
Звезда «Дом-2» Настя Кочервей открывает…
«Показалось, что Анастасия»: Дочь Заворотнюк Анна своим тембром голоса напоминает…
В России могут на 20% подорожать услуги сотовой…
Футболист Дмитрий Тарасов не может вылететь в Италию, чтобы снять гипс после…
Медики назвали 4 причины преждевременного старения кожи…
Продюсер Яна Рудковская похвалила «обвисшее худое тело» Виктории…
Уехавшие в Европу российские автомобилисты не могут вернуться домой из-за…
Коронавирус не помешал съёмкам нового сезона сериала…
Россия закрыла границу для граждан…
Спастись от апокалипсиса: Ученые назвали самые безопасные страны…
Правительство РФ разработало антикризисный план для экономики в условиях…
Проекты Андрея Малахова и Елены Малышевой могут остаться без массовки из-за…
Корабли НАТО не могут вести разведку у берегов Крыма из-за систем…
Друзья и близкие Юлии Началовой поделились самыми яркими воспоминаниями о скончавшейся год назад…
«Грудное молоко человека слаще коровьего»: Эксперты составили ТОП-20 малоизвестных фактов о женской и мужской…
Ксения Собчак и Александр Гордон покажут фильм о Юлии…
Отметившей 31-летие Татьяне Брухуновой поклонники пожелали родить «маленького…
Ученые из Дании назвали сокращающую риск инсульта…
Просмотреть все новости