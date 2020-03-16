«Самая красивая»: Пелагея выбрала новый образ для "Детского КВН"
Российская певица Пелагея продемонстрировала новый образ, созданный для проекта "Детский КВН". Для съёмок исполнительница решила обнажить плечи, чем восхитила поклонников.
Пелагея вновь стала членом жюри КВН. На этот раз исполнительнице предстоит оценить детские команды. Для съёмок заслуженная артистка Российской Федерации выбрала брючный костюм белого цвета, обнажающий плечи. Наряд дополнила золотая брошь с жемчугом. Стилист исполнительницы отметил, что она восхитительно красива и нет необходимости закрывать лицо, а потому волосы было решено убрать назад, сделав элегантную причёску.
Соответствующие кадры знаменитость разместила в своём Instagram-аккаунте. Поклонники певицы пришли в восторг от публикации, написав множество комплиментов. «Зачем ей фотошоп, когда она самая красивая?», «Очень красивый образ! Будет интересно посмотреть детский КВН», «Вот это я понимаю эталон женственности», – выразили свои эмоции пользователи соцсети.
Пелагея вновь стала членом жюри КВН. На этот раз исполнительнице предстоит оценить детские команды. Для съёмок заслуженная артистка Российской Федерации выбрала брючный костюм белого цвета, обнажающий плечи. Наряд дополнила золотая брошь с жемчугом. Стилист исполнительницы отметил, что она восхитительно красива и нет необходимости закрывать лицо, а потому волосы было решено убрать назад, сделав элегантную причёску.
Соответствующие кадры знаменитость разместила в своём Instagram-аккаунте. Поклонники певицы пришли в восторг от публикации, написав множество комплиментов. «Зачем ей фотошоп, когда она самая красивая?», «Очень красивый образ! Будет интересно посмотреть детский КВН», «Вот это я понимаю эталон женственности», – выразили свои эмоции пользователи соцсети.
ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 12:07