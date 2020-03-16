«Самая красивая»: Пелагея выбрала новый образ для "Детского КВН"

Пелагея вновь стала членом жюри КВН. На этот раз исполнительнице предстоит оценить детские команды. Для съёмок заслуженная артистка Российской Федерации выбрала брючный костюм белого цвета, обнажающий плечи. Наряд дополнила золотая брошь с жемчугом. Стилист исполнительницы отметил, что она восхитительно красива и нет необходимости закрывать лицо, а потому волосы было решено убрать назад, сделав элегантную причёску.Соответствующие кадры знаменитость разместила в своём Instagram-аккаунте. Поклонники певицы пришли в восторг от публикации, написав множество комплиментов., – выразили свои эмоции пользователи соцсети.