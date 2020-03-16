«Не благодарите»: Вспышка коронавируса была "предсказана" «Симпсонами» еще 27 лет тому назад





Майк Рейсс шутливо написал в социальных сетях, что «хоть это и глупо, однако «Симпсоны» предугадали вспышку коронавируса»., - добавил сценарист. Он поделился, что имел в виду 21-й эпизод четвертого сезона шоу под названием «Мардж в цепях», в котором рассказывается история об «осакском гриппе», поражающем всех жителей города. Местное население не могло жить без свежевыжатого сока. Поэтому, для возможности его постоянного приготовления, все жители решили купить блендеры из Японии. В то же время работники, собирающие на заводах технику, страдали от нового типа гриппа, и передали инфекцию всем жителям Спрингфилда. После массового заболевания в городе случилась паника.Сценарист добавил, что название серия получила от эпизода с арестом Марджа, который совершил кражу в магазине.