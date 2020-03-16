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Эксперт Игорь Моржаретто раскрыл секреты безопасного вождения в весенние заморозки

Автоэксперт Игорь Моржаретто раскрыл секреты безопасного вождения в весенние заморозки. С наибольшими затруднениями сталкиваются те водители, которые успели сменить резину на летнюю.

На данный момент на северо-западе России регистрируется затруднительная ситуация на дорогах в связи со снегопадом. Специалист считает, что пострадали в большинстве своем водители, которые с приходом весеннего тепла успели сменить резину на летнюю. В таком случае рекомендуется не выезжать на дорогу, пока ситуация не станет благоприятной. В длительных поездках снегопад может настичь неподготовленного водителя прямо в пути, что создаст определенные трудности. Если автомобилист уже в дороге, то ему нужно быть особенно осторожным при перестроении. В частности, рулевое колесо необходимо удерживать двумя руками и двигать им крайне медленно. Движение нужно осуществлять по более расчищенной полосе, а скорость стоит снизить.

В преддверии тепла количество аварий возросло, что связывается с расслабленностью водителей. Секретом безаварийной езды эксперт считает аккуратность, о чем передает iReactor.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:16

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