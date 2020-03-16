Эксперты назвали позы, которые нежелательно принимать в автомобиле





Хотя многие люди считают определенные позы удачными, некоторые из них таят в себе опасность для здоровья пассажиров. В частности, во время длительных поездок человек, сидящий рядом с водителем, может забросить ноги на переднюю панель. Врачи говорят, что в таком положении ноги не отекают, не немеют, и в них не нарушается кровообращение. Вот только в случае ДТП подушка безопасности может навредить тому, кто любит устроить ноги повыше. Более того, при резком торможении человек может по инерции упасть с сидения на пол.Не рекомендуется также принимать положение полулежа в кресле. Хотя оно является оптимальным для пассажиров, поскольку вводит их в расслабленное состояние, подобные позы запрещены для водителей. Последним необходима повышенная концентрация, чтобы мгновенно отреагировать на возникшую опасность.В этом деле, вопреки распространенному мнению, не поможет приближенное к торпедо кресло. Начинающие автолюбители таким образом хотят получить максимальный обзор дороги, который вполне доступен и в нормальном режиме. А вот для жизни создается определенная опасность: подушка безопасности может навредить новичку, поскольку её раскрытие рассчитано на определенное расстояние.