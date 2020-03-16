Продюсер Яна Рудковская похвалила «обвисшее худое тело» Виктории Бони





Пока большое количество женщин желают похудеть, Виктория Боня мечтает о другом. Из-за частых нападок «хейтеров» на «ножки-спички» девушка старается набирать вес. Она делает это не употребляя вредную пищу, а накачивая свои мышцы ног в тренажерном зале.Но ненавистники всегда найдут к чему придраться. Недавно звезда на своей странице в социальной сети Instagram показала очередные снимки и видеоролики с занятий фитнесом, которые собрали массу критических комментариев. Боне указывали на «обвисшие худое тело» и «выпирающее пузо».На защиту девушки встала Яна Рудковская. Продюсер выразила восхищение телом Виктории и высказала своё мнение, как должна выглядеть подтянутая фигура. По её словам, мелкие складочки при выполнении скручивания свидетельствуют об отсутствии подкожного жира. Если его много, то кожа будет складываться в несколько «батонов»., - закончила она свой комментарий.