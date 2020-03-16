АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

Продюсер Яна Рудковская похвалила «обвисшее худое тело» Виктории Бони

На бывшую участницу телепроекта «Дом-2» Викторию Боню в социальных сетях обрушились десятки язвительных комментариев по поводу её тела, но продюсер Димы Билана высказала совершенно противоположное мнение.
Продюсер Яна Рудковская похвалила «обвисшее худое тело» Виктории Бони

Пока большое количество женщин желают похудеть, Виктория Боня мечтает о другом. Из-за частых нападок «хейтеров» на «ножки-спички» девушка старается набирать вес. Она делает это не употребляя вредную пищу, а накачивая свои мышцы ног в тренажерном зале.

Но ненавистники всегда найдут к чему придраться. Недавно звезда на своей странице в социальной сети Instagram показала очередные снимки и видеоролики с занятий фитнесом, которые собрали массу критических комментариев. Боне указывали на «обвисшие худое тело» и «выпирающее пузо».

На защиту девушки встала Яна Рудковская. Продюсер выразила восхищение телом Виктории и высказала своё мнение, как должна выглядеть подтянутая фигура. По её словам, мелкие складочки при выполнении скручивания свидетельствуют об отсутствии подкожного жира. Если его много, то кожа будет складываться в несколько «батонов». «Наверное, это кому-то нравится», - закончила она свой комментарий.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:27

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Антон Криворотов дал последний шанс Елизавете Адаменко на проекте…
Психолог назвала карантин по коронавирусу тестом на «выживание» для…
После видео с сухим льдом звезда "Дом-2" Рустам Солнцев заметил, что Волочкова "ненормальный…
«Не благодарите»: Вспышка коронавируса была "предсказана" «Симпсонами» еще 27 лет тому…
Эксперт Игорь Моржаретто раскрыл секреты безопасного вождения в весенние…
Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину Белоцерковскую пристыдили в аптеке, спутав со…
В Ленобласти нашли труп мужчины с сине-зелеными волосами в одних…
«Самая красивая»: Пелагея выбрала новый образ для "Детского…
Эксперты назвали позы, которые нежелательно принимать в…
Граждане Украины не могут вернуться из Польши ввиду ажиотажа на фоне…
Звезда «Дом-2» Настя Кочервей открывает…
«Показалось, что Анастасия»: Дочь Заворотнюк Анна своим тембром голоса напоминает…
В России могут на 20% подорожать услуги сотовой…
Футболист Дмитрий Тарасов не может вылететь в Италию, чтобы снять гипс после…
Медики назвали 4 причины преждевременного старения кожи…
Продюсер Яна Рудковская похвалила «обвисшее худое тело» Виктории…
Уехавшие в Европу российские автомобилисты не могут вернуться домой из-за…
Коронавирус не помешал съёмкам нового сезона сериала…
Россия закрыла границу для граждан…
Спастись от апокалипсиса: Ученые назвали самые безопасные страны…
Правительство РФ разработало антикризисный план для экономики в условиях…
Проекты Андрея Малахова и Елены Малышевой могут остаться без массовки из-за…
Корабли НАТО не могут вести разведку у берегов Крыма из-за систем…
Друзья и близкие Юлии Началовой поделились самыми яркими воспоминаниями о скончавшейся год назад…
«Грудное молоко человека слаще коровьего»: Эксперты составили ТОП-20 малоизвестных фактов о женской и мужской…
Ксения Собчак и Александр Гордон покажут фильм о Юлии…
Отметившей 31-летие Татьяне Брухуновой поклонники пожелали родить «маленького…
Ученые из Дании назвали сокращающую риск инсульта…
Просмотреть все новости