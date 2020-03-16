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«Показалось, что Анастасия»: Дочь Заворотнюк Анна своим тембром голоса напоминает мать

Анна Заворотнюк опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором декламирует стихотворение Александра Пушкина «Цветок». Подписчиков приятно удивил тембр голоса дочери актрисы, а некоторым даже «показалось, что это Анастасия».

24-летняя дочь актрисы все чаще стала появляться в Сети. Сначала молодая особа публиковала только тот контент, который имел отношение к бизнесу по продаже модной одежды, но со временем начала делиться с подписчиками и личными переживаниями. Недавно Анна Заворотнюк даже немного приоткрыла завесу тайны в отношении состояния здоровья своей матери, обнадежив поклонников актрисы тем, что она медленно, но уверенно идет на поправку.

В новой же публикации на своей странице в Instagram Анна Заворотнюк решила порадовать подписчиков, продекламировав стихотворение Александра Пушкина «Цветок». На размещенном в соцсети черно-белом видео запечатлено, как она выразительно и с чувством читает произведение классика. В подписи к ролику Анна Заворотнюк попросила фолловеров не судить ее строго, однако это было и ни к чему.

Практически все, кто решил оставить комментарий под новым постом дочери Заворотнюк, были единогласны в своем восхищении. Поклонники актрисы также отметили, что Анна очень похожа на свою мать не только внешне, но и тембром голоса. Некоторым из подписчиков Instagram-страницы даже «показалось, что это Анастасия» читала Пушкина.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:53

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