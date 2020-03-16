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Граждане Украины не могут вернуться из Польши ввиду ажиотажа на фоне коронавируса

Граждане Украины более суток не могут вернуться домой из Польши ввиду ажиотажа на фоне коронавируса. Согласно известной информации, в больших очередях на границе автомобили неподвижно стоят по 16 часов.
Граждане Украины не могут вернуться из Польши ввиду ажиотажа на фоне коронавируса

Президент Украины 14-го марта 2020 года заявил о том, что все граждане страны должны вернуться домой из стран Европы и США в течение ближайших трех дней, после чего границы будут закрыты. В ночь на 15 марта Польша приняла такое же решение ввиду чрезвычайной ситуации в мире с эпидемией коронавируса. Украинцы, согласно рекомендациям властей, незамедлительно отреагировали на призыв возвращаться на родину, из-за чего на трех контрольно-пропускных пунктах образовались большие очереди.

17-го марта на территории Украины вводится запрет на пересечение границы любым видом транспорта, потому, последние двое суток, 15-го и 16-го марта, польская граница буквально взята "штурмом". По словам журналистов "ПолитЭкспресс", автомобили неподвижно стоят в пробках более 16-ти часов, а туристические автобусы еще дольше. Очевидцы утверждают, что «в толпе царит абсолютный хаос и паника», и некоторые принимают отчаянное решение остаться в Польше.

Как известно, пограничники быстрее пропускают людей с повышенной температурой и с характерными симптомами коронавируса.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:00

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