Граждане Украины не могут вернуться из Польши ввиду ажиотажа на фоне коронавируса
Граждане Украины более суток не могут вернуться домой из Польши ввиду ажиотажа на фоне коронавируса. Согласно известной информации, в больших очередях на границе автомобили неподвижно стоят по 16 часов.
Президент Украины 14-го марта 2020 года заявил о том, что все граждане страны должны вернуться домой из стран Европы и США в течение ближайших трех дней, после чего границы будут закрыты. В ночь на 15 марта Польша приняла такое же решение ввиду чрезвычайной ситуации в мире с эпидемией коронавируса. Украинцы, согласно рекомендациям властей, незамедлительно отреагировали на призыв возвращаться на родину, из-за чего на трех контрольно-пропускных пунктах образовались большие очереди.
17-го марта на территории Украины вводится запрет на пересечение границы любым видом транспорта, потому, последние двое суток, 15-го и 16-го марта, польская граница буквально взята "штурмом". По словам журналистов "ПолитЭкспресс", автомобили неподвижно стоят в пробках более 16-ти часов, а туристические автобусы еще дольше. Очевидцы утверждают, что «в толпе царит абсолютный хаос и паника», и некоторые принимают отчаянное решение остаться в Польше.
Как известно, пограничники быстрее пропускают людей с повышенной температурой и с характерными симптомами коронавируса.
Президент Украины 14-го марта 2020 года заявил о том, что все граждане страны должны вернуться домой из стран Европы и США в течение ближайших трех дней, после чего границы будут закрыты. В ночь на 15 марта Польша приняла такое же решение ввиду чрезвычайной ситуации в мире с эпидемией коронавируса. Украинцы, согласно рекомендациям властей, незамедлительно отреагировали на призыв возвращаться на родину, из-за чего на трех контрольно-пропускных пунктах образовались большие очереди.
17-го марта на территории Украины вводится запрет на пересечение границы любым видом транспорта, потому, последние двое суток, 15-го и 16-го марта, польская граница буквально взята "штурмом". По словам журналистов "ПолитЭкспресс", автомобили неподвижно стоят в пробках более 16-ти часов, а туристические автобусы еще дольше. Очевидцы утверждают, что «в толпе царит абсолютный хаос и паника», и некоторые принимают отчаянное решение остаться в Польше.
Как известно, пограничники быстрее пропускают людей с повышенной температурой и с характерными симптомами коронавируса.