В России могут на 20% подорожать услуги сотовой связи





Подорожание на 20% связывают не только с внедрением бесплатного доступа к некоторым сайтам, но и со снижением курса рубля в 2020 году. Для реализации данной возможности представители РСПП выступят с призывом внедрения налоговых льгот или запуска спецтарифов, где предусмотрен фиксированный минимальный платеж. В итоге гражданам откроется доступ к порталам, находящимся в перечне социально значимых. Обеспечить компенсацию можно не только за счет льгот, но также посредством повышения ценников на стандартные тарифы. Дело в том, что операторы могут потерять до 10% общего трафика. В список социально важных могут войти такие порталы, как Яндекс.Еда” и Delivery Club, а также “ВКонтакте”.Вероятные затраты на данную программу оценивают в 150 млрд рублей в год. Считается, что инициатива приведет к повышению расходов на поддержание работоспособности серверов, а также скачку платежей за трафик и создание облегченных версий порталов. Эти затраты тоже могут быть переложены на абонентов.