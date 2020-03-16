АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

В России могут на 20% подорожать услуги сотовой связи

В РФ на фоне внедрения бесплатного доступа к некоторым сайтам может произойти рост стоимости услуг сотовой связи на 20%. Компании требуют возмещения внедрения разрабатываемой программы.

Подорожание на 20% связывают не только с внедрением бесплатного доступа к некоторым сайтам, но и со снижением курса рубля в 2020 году. Для реализации данной возможности представители РСПП выступят с призывом внедрения налоговых льгот или запуска спецтарифов, где предусмотрен фиксированный минимальный платеж. В итоге гражданам откроется доступ к порталам, находящимся в перечне социально значимых. Обеспечить компенсацию можно не только за счет льгот, но также посредством повышения ценников на стандартные тарифы. Дело в том, что операторы могут потерять до 10% общего трафика. В список социально важных могут войти такие порталы, как Яндекс.Еда” и Delivery Club, а также “ВКонтакте”.

Вероятные затраты на данную программу оценивают в 150 млрд рублей в год. Считается, что инициатива приведет к повышению расходов на поддержание работоспособности серверов, а также скачку платежей за трафик и создание облегченных версий порталов. Эти затраты тоже могут быть переложены на абонентов.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Антон Криворотов дал последний шанс Елизавете Адаменко на проекте…
Психолог назвала карантин по коронавирусу тестом на «выживание» для…
После видео с сухим льдом звезда "Дом-2" Рустам Солнцев заметил, что Волочкова "ненормальный…
«Не благодарите»: Вспышка коронавируса была "предсказана" «Симпсонами» еще 27 лет тому…
Эксперт Игорь Моржаретто раскрыл секреты безопасного вождения в весенние…
Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину Белоцерковскую пристыдили в аптеке, спутав со…
В Ленобласти нашли труп мужчины с сине-зелеными волосами в одних…
«Самая красивая»: Пелагея выбрала новый образ для "Детского…
Эксперты назвали позы, которые нежелательно принимать в…
Граждане Украины не могут вернуться из Польши ввиду ажиотажа на фоне…
Звезда «Дом-2» Настя Кочервей открывает…
«Показалось, что Анастасия»: Дочь Заворотнюк Анна своим тембром голоса напоминает…
В России могут на 20% подорожать услуги сотовой…
Футболист Дмитрий Тарасов не может вылететь в Италию, чтобы снять гипс после…
Медики назвали 4 причины преждевременного старения кожи…
Продюсер Яна Рудковская похвалила «обвисшее худое тело» Виктории…
Уехавшие в Европу российские автомобилисты не могут вернуться домой из-за…
Коронавирус не помешал съёмкам нового сезона сериала…
Россия закрыла границу для граждан…
Спастись от апокалипсиса: Ученые назвали самые безопасные страны…
Правительство РФ разработало антикризисный план для экономики в условиях…
Проекты Андрея Малахова и Елены Малышевой могут остаться без массовки из-за…
Корабли НАТО не могут вести разведку у берегов Крыма из-за систем…
Друзья и близкие Юлии Началовой поделились самыми яркими воспоминаниями о скончавшейся год назад…
«Грудное молоко человека слаще коровьего»: Эксперты составили ТОП-20 малоизвестных фактов о женской и мужской…
Ксения Собчак и Александр Гордон покажут фильм о Юлии…
Отметившей 31-летие Татьяне Брухуновой поклонники пожелали родить «маленького…
Ученые из Дании назвали сокращающую риск инсульта…
Просмотреть все новости