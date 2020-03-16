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Коронавирус не помешал съёмкам нового сезона сериала «Ведьмак»

Съёмки очередного сезона сериала «Ведьмак» продолжаются несмотря на распространение коронавируса по всему миру. При этом компания Netflix приостанавливает производство своих проектов из-за пандемии.
Коронавирус не помешал съёмкам нового сезона сериала «Ведьмак»

Главные актеры нашумевшей киноленты продолжают играть в ней свои роли. Речь идет о Генри Кавилле, Фрейе Аллан и Анне Чалотре. Съёмки «Ведьмака» осуществляются по запланированному графику. Журналисты заметили на рабочей площадке Кавилла, исполняющего роль Геральта. В тот момент он был в черных линзах, при этом именно в таком виде артист снимается в сериале во время борьбы с отрицательными героями. Выход 2-го сезона проекта запланирован на следующий год.

На днях представители Netflix официально заявили о том, что вынуждены прервать производство многих своих картин из-за вспышки китайского коронавируса. Сейчас некоторые крупные кинокомпании приостанавливают или отменяют работу над фильмами и сериалами, в том числе Disney, о чем сообщает Слово и Дело.

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Культура / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:18

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