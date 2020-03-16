Россия закрыла границу для граждан Беларуси





В ходе оперативного совещания Правительства РФ Михаил Мишустин заявил о закрытии КПП на границе с Беларусью. Премьер-министр отметил, что это решение является одной из многих мер для противодействия коронавирусу. В частности, чтобы не допустить массового распространения патогена, власти выделят 300 млрд рублей для поддержки экономики и соотечественников во время карантина. Кроме того, планируется запуск системы онлайн-оповещения о ситуации с коронавирусом по стране.Несмотря на подобное решение, границу запретят пересекать исключительно гражданам. Передвижение товаров между РФ и РБ прекращаться не будет. Известно, что на текущий момент пандемия коронавируса распространилась на 157 стран. Число инфицированных во всем мире выросло до 169,7 тысяч человек, а летальных случаев - до 6,5 тысяч. Эпицентром заражения с недавних пор стала Европа, поскольку в Китае смогли взять ситуацию под контроль: ежедневно регистрируется лишь 11 случаев в зоне карантина.