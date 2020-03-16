Уехавшие в Европу российские автомобилисты не могут вернуться домой из-за коронавируса





Речь идёт в основном о жителях Калининградской области. Россияне уехали за границу ещё до принятия карантинных мер. Представители регионального правительства отметили, что знают о ситуации. По словам министра туризма Андрея Ермака, гражданам РФ лучше вернуться домой на самолёте через Берлин. Он порекомендовал приобрести билеты до Москвы, а после до Калининграда. В столице людей встретят, они заполнят анкету, будет измерена температура и взят экспресс-анализ. После они отправятся в свой родной город на двухнедельную изоляцию в квартире либо в обсерваторе. Вопросы, связанные с финансами, целесообразно решить с туроператорами уже по приезде. По транспортным средствам, оставшимся на платных стоянках, разговор о возмещении трат будет идти отдельно.Сотрудники калининградского Министерства по культуре и туризму пообещали помочь россиянам, пребывающим на Канарских островах, поскольку оттуда не выпускают ни одним видом транспорта. Как передаёт радио "Комсомольская Правда", посольство РФ в Варшаве занято проработкой схемы вывоза людей из Польши, а транзитный коридор на данный момент возможен через Литву.