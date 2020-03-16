Медики предупредили курильщиков о повышенном риске заразиться коронавирусом





После проведения ряда исследований и анализа статистики ученые пришли к выводу, что в группе риска находятся не только пожилые люди с хроническими заболеваниями, но и курильщики. Из этого следует еще одно заключение: так как мужчины ведут более нездоровый образ жизни и чаще имеют пагубные привычки, нежели женщины, жертвами вируса они также становятся в большем количестве случаев.В Китае по статистике курят 52% мужского населения, тогда как употребляющих табачные изделия женщин менее 3%. А по данным Всемирной организации здравоохранения из тех, кто был инфицирован коронавирусом к средине февраля, уровень смертности для представителей сильного пола составил 2,8%, а для слабого – 1,7%.Медики напоминают, что аналогичные обстоятельства имели место и в 2003 году в Гонконге, где была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии. Тогда число заболевших мужчин также было значительно выше, чем женщин.