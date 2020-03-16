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Правительство РФ разработало антикризисный план для экономики в условиях коронавируса

Правительство Российской Федерации подготовило план для поддержки экономики во время распространения коронавируса COVID-19. Будет сформирован антикризисный фонд размером 300 миллиардов рублей.

Главной задачей антикризисного плана является содействие бизнесу, государственным кампаниям, регионам и жителям. В нем предусмотрена возможность компенсации доходов граждан, потерянных из-за карантина. Такое возмещение будет осуществляться на основании больничных листов или за счет работодателей. Чиновники планируют проводить наблюдения за рынком труда для предупреждения роста безработицы.

Антикризисный план также предусматривает закупку материалов, необходимых для изготовления тестов на определение наличия заболевания. Туристический и авиабизнес на момент карантина будут освобождены от выплаты налогов, а малый и средний бизнес смогут воспользоваться квартальной отсрочкой. Компании, принадлежащие государству, будут выплачивать дивиденды с отсрочкой в 6 месяцев, сообщают «Ведомости», ссылаясь на двух федеральных чиновников.

Российские торговые сети увеличивают заказы у поставщиков, создавая заранее запас продуктов питания. В Министерстве торговли и промышленности страны уверяют, что не намерены прекращать работу продовольственных магазинов на фоне пандемии COVID-19.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 11:04

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