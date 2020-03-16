Медики назвали 4 причины преждевременного старения кожи лица





Прежде всего, негативно влияют на фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма и обеспечивающий её эластичность и молодость, ультрафиолетовые лучи. Чтобы защитить свою кожу, следует отказаться от нахождения под солнцем в дневное время суток и наносить крем с SPF. Подобным воздействием обладают пагубные привычки, в том числе нерациональное питание и фаст-фуд.Несмотря на отсутствие прямого влияния на поверхность дермы, как в случае с лучами, жирная пища, табак и алкоголь замедляют процесс выработки коллагена и значительно ухудшают его состав, что в свою очередь ускоряет преждевременное старение. По словам врачей, простые углеводы и сахар активизируют воспалительные процессы, потому на лице могут не только появляться глубокие морщины, но также угри, сухость и дерматит.Кроме того, благодаря ряду научных исследований, ученые доказали причинно-следственную связь между стрессом и дегенерацией дермы. Чрезмерные переживания в разы повышают уровень кортизола в крови, который препятствует выработке фибриллярного белка для своевременного обновления клеток. В результате кожа лица теряет свою эластичность и молодость.По словам врачей, для того, чтобы избежать преждевременного старения не нужно использовать специальные препараты и надеяться на мгновенный эффект. К состоянию кожи, как и всего здоровья, необходимо подходить комплексно, наладив здоровое питание, баланс выпитой воды и образ жизни в целом.