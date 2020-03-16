АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

Медики назвали 4 причины преждевременного старения кожи лица

Зарубежные медики назвали 4 причины преждевременного старения кожи лица. Как выяснилось, люди самостоятельно ускоряют процесс дегенерации, ухудшая естественную выработку коллагена.
Медики назвали 4 причины преждевременного старения кожи лица

Прежде всего, негативно влияют на фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма и обеспечивающий её эластичность и молодость, ультрафиолетовые лучи. Чтобы защитить свою кожу, следует отказаться от нахождения под солнцем в дневное время суток и наносить крем с SPF. Подобным воздействием обладают пагубные привычки, в том числе нерациональное питание и фаст-фуд.

Несмотря на отсутствие прямого влияния на поверхность дермы, как в случае с лучами, жирная пища, табак и алкоголь замедляют процесс выработки коллагена и значительно ухудшают его состав, что в свою очередь ускоряет преждевременное старение. По словам врачей, простые углеводы и сахар активизируют воспалительные процессы, потому на лице могут не только появляться глубокие морщины, но также угри, сухость и дерматит.

Кроме того, благодаря ряду научных исследований, ученые доказали причинно-следственную связь между стрессом и дегенерацией дермы. Чрезмерные переживания в разы повышают уровень кортизола в крови, который препятствует выработке фибриллярного белка для своевременного обновления клеток. В результате кожа лица теряет свою эластичность и молодость.

По словам врачей, для того, чтобы избежать преждевременного старения не нужно использовать специальные препараты и надеяться на мгновенный эффект. К состоянию кожи, как и всего здоровья, необходимо подходить комплексно, наладив здоровое питание, баланс выпитой воды и образ жизни в целом.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:35

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперт Игорь Моржаретто раскрыл секреты безопасного вождения в весенние…
Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину Белоцерковскую пристыдили в аптеке, спутав со…
В Ленобласти нашли труп мужчины с сине-зелеными волосами в одних…
«Самая красивая»: Пелагея выбрала новый образ для "Детского…
Эксперты назвали позы, которые нежелательно принимать в…
Граждане Украины не могут вернуться из Польши ввиду ажиотажа на фоне…
Звезда «Дом-2» Настя Кочервей открывает…
«Показалось, что Анастасия»: Дочь Заворотнюк Анна своим тембром голоса напоминает…
В России могут на 20% подорожать услуги сотовой…
Футболист Дмитрий Тарасов не может вылететь в Италию, чтобы снять гипс после…
Медики назвали 4 причины преждевременного старения кожи…
Продюсер Яна Рудковская похвалила «обвисшее худое тело» Виктории…
Уехавшие в Европу российские автомобилисты не могут вернуться домой из-за…
Коронавирус не помешал съёмкам нового сезона сериала…
Россия закрыла границу для граждан…
Спастись от апокалипсиса: Ученые назвали самые безопасные страны…
Правительство РФ разработало антикризисный план для экономики в условиях…
Проекты Андрея Малахова и Елены Малышевой могут остаться без массовки из-за…
Корабли НАТО не могут вести разведку у берегов Крыма из-за систем…
Друзья и близкие Юлии Началовой поделились самыми яркими воспоминаниями о скончавшейся год назад…
«Грудное молоко человека слаще коровьего»: Эксперты составили ТОП-20 малоизвестных фактов о женской и мужской…
Ксения Собчак и Александр Гордон покажут фильм о Юлии…
Отметившей 31-летие Татьяне Брухуновой поклонники пожелали родить «маленького…
Ученые из Дании назвали сокращающую риск инсульта…
Екатерина Вербер в мамином платье произвела фурор на вечеринке Аллы…
Астрофизики: Жизнь в космосе не может возникнуть рядом с…
В годовщину смерти Началовой дочь Долиной Ангелина Миончинская показала архивный снимок…
Патологоанатом Лев Кактурский раскрыл причины смерти Децла, Сергея Доренко и Всеволода…
Просмотреть все новости