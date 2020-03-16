Проекты Андрея Малахова и Елены Малышевой могут остаться без массовки из-за коронавируса





Руководители Первого канала и «России-1» размышляют над тем, чтобы снимать популярные передачи без участия людей в студии. На данное решение оказала воздействие эпидемия коронавируса. При этом без массовки могут остаться передачи Малышевой и Малахова. Первой из программ изменения коснулись «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым». По словам ведущего, съёмки его проекта проходили без зрителей. Как сказала звезда шоу «Жить здорово», подобная мера рассматривается и в отношении ее передачи, однако окончательного решения пока нет.О намерениях по поводу проекта «Андрей Малахов. Прямой эфир» станет известно в скором времени. Судя по всему, россияне, выполнявшие роль массовки на съёмках, расстроены из-за планов руководства телеканалов, поскольку они получали плату за участие в различных телешоу. Остается только гадать, кто теперь будет хлопать в ответ на слова ведущих или гостей программ.