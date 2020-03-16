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Проекты Андрея Малахова и Елены Малышевой могут остаться без массовки из-за коронавируса

В ближайшее время телевизионные проекты Андрея Малахова и Елены Малышевой могут остаться без массовки. Есть вероятность, что зрители покинут эфиры из-за распространения коронавируса.
Проекты Андрея Малахова и Елены Малышевой могут остаться без массовки из-за коронавируса

Руководители Первого канала и «России-1» размышляют над тем, чтобы снимать популярные передачи без участия людей в студии. На данное решение оказала воздействие эпидемия коронавируса. При этом без массовки могут остаться передачи Малышевой и Малахова. Первой из программ изменения коснулись «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым». По словам ведущего, съёмки его проекта проходили без зрителей. Как сказала звезда шоу «Жить здорово», подобная мера рассматривается и в отношении ее передачи, однако окончательного решения пока нет.

О намерениях по поводу проекта «Андрей Малахов. Прямой эфир» станет известно в скором времени. Судя по всему, россияне, выполнявшие роль массовки на съёмках, расстроены из-за планов руководства телеканалов, поскольку они получали плату за участие в различных телешоу. Остается только гадать, кто теперь будет хлопать в ответ на слова ведущих или гостей программ.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:00

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