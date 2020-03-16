Друзья и близкие Юлии Началовой поделились самыми яркими воспоминаниями о скончавшейся год назад певице





Пиар-менеджер артистки Анна Исаева поддерживала теплые и дружеские отношения с Юлией Началовой, например, у них в один период протекала беременность. В то время певица много работала и даже на последних сроках участвовала в автограф-сессии. Ее знакомая, редактор с телевидения, посоветовала артистке бережно двигаться, представляя, будто она – аквариум, а внутри нее находится золотая рыбка. Вместе с Исаевой певица отправилась на матч по футболу, где болела за Евгения Алдонина, который был представлен как капитан сборной. На 1 декабря 2006 года у Началовой были запланированы роды, поскольку врачи порекомендовали ей кесарево сечение. Артистка хотела, чтобы ее дочь увидела ее красивой, поэтому надела свои украшения. В частности, она выбрала массивные серьги, колье с камнями и несколько колец. Но в итоге врачи разрешили оставить только первые аксессуары.Алена Кравец охарактеризова Юлию Началову как светлого и доброго человека, каких больше нет в российском шоу-бизнесе. Эвелина Бледанс считает, что популярность совершенно не испортила личные черты певицы. Прохор Шаляпин отметил, что артистку все любили, но лично у него романтических отношений с коллегой не было, хотя они поддерживали тесное общение. Эдгар Запашный не знал о ее проблемах со здоровьем, но вспоминает, что Началова никогда не прятала симптомы и не жаловалась.