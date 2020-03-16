Ксения Собчак и Александр Гордон покажут фильм о Юлии Началовой





На днях исполняется один год со дня гибели Юлии Началовой. Её отец некоторое время назад издал книгу, в которой описал жизнь и творчество певицы. В ней он подробно рассказал про детство артистки, школьные годы, музыкальную карьеру, а также осветил её работу с популярными звездами.Недавно ведущие шоу «Док-Ток» на Первом канале Ксения Собчак и Александр Гордон рассказали, что сняли документальный фильм, в котором показали жизнь и смерть многими любимой исполнительницы. Эту картину они планируют показывать в эфирах своей передачи персонально для родителей Юлии, Таисии и Виктора Началовых, а также для всех телезрителей.Пока известно, что авторы разделят фильм на несколько частей, чтобы после трансляции в студии телешоу иметь возможность обсудить его вместе с приглашенными гостями.Роль Юлии Началовой в этой документальном фильме играет актриса Марина Орлова. Пристальное внимание в картине уделили личным отношениям исполнительницы. В нём покажут любимых мужчин Началовой: Дмитрия Ланского, Александра Фролова и последнего мужа звезды - Евгения Алдонина.