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Ксения Собчак и Александр Гордон покажут фильм о Юлии Началовой

Создатели планируют показать картину родителям Юлии Началовой и телезрителям.
Ксения Собчак и Александр Гордон покажут фильм о Юлии Началовой

На днях исполняется один год со дня гибели Юлии Началовой. Её отец некоторое время назад издал книгу, в которой описал жизнь и творчество певицы. В ней он подробно рассказал про детство артистки, школьные годы, музыкальную карьеру, а также осветил её работу с популярными звездами.

Недавно ведущие шоу «Док-Ток» на Первом канале Ксения Собчак и Александр Гордон рассказали, что сняли документальный фильм, в котором показали жизнь и смерть многими любимой исполнительницы. Эту картину они планируют показывать в эфирах своей передачи персонально для родителей Юлии, Таисии и Виктора Началовых, а также для всех телезрителей.
Пока известно, что авторы разделят фильм на несколько частей, чтобы после трансляции в студии телешоу иметь возможность обсудить его вместе с приглашенными гостями.

Роль Юлии Началовой в этой документальном фильме играет актриса Марина Орлова. Пристальное внимание в картине уделили личным отношениям исполнительницы. В нём покажут любимых мужчин Началовой: Дмитрия Ланского, Александра Фролова и последнего мужа звезды - Евгения Алдонина.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:36

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