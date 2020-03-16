Корабли НАТО не могут вести разведку у берегов Крыма из-за систем РЭБ





Представитель военизированных структур в Крыму проинформировал, что военно-разведывательные операции НАТО в Черном море пресекаются благодаря новейшим средствам радиоэлектронной борьбы. Более того, эти системы тестируются в реальной обстановке противодействия. Основной принцип работы состоит в создании помех для кораблей альянса, что делает невозможным рекогносцировку даже при близком расположении к коммуникационным и цифровым сетям.Аппаратура на судах становится неисправной, тем самым сбрасывая параметры систем навигации. В сложившейся ситуации военнослужащие получают ложные координаты и страдают от дезориентации. Это вынуждает силы потенциального противника разворачиваться и уходить. В августе 2019 года в НАТО сообщили, что РФ считается одной из главных угроз для мировой безопасности. Более того, речь шла о наращивании российской военной мощи вблизи границ стран, состоящих в блоке.