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Спастись от апокалипсиса: Ученые назвали самые безопасные страны мира

Ученые составили список самых безопасных стран мира, у жителей которых шансов выжить во время апокалипсиса больше всего. В него вошли Австралия, Новая Зеландия, Исландия и еще 17 государств.

Группа ученых провела ряд исследований, призванных определить, какие страны мира являются наиболее безопасным местом в случае глобальной катастрофы. Проанализировав все исходные данные, включая удаленность от остальных государств, наличие необходимых природных и энергетических ресурсов, а также климатические условия, уровень жизни и политической стабильности, эксперты пришли к определенным выводам. Так в случае, если население планет станет жертвой биологического терроризма или пандемии неизлечимого вируса, наибольшие шансы на выживание будут у жителей Австралии, Новой Зеландии, Исландии, Японии, Кубы, Ямайки, Фиджи, Барбадоса и еще 11 государств.

Большая часть стран из составленного учеными списка являются островными, что, при необходимости, делает возможность их изоляции от остального мира технически несложным решением. Именно по этой причине подобные государства могут стать лучшим убежищем в случае апокалипсиса, а их население будет вполне способно дать начало новой цивилизации.

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Наука / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:09

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