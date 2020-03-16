«Грудное молоко человека слаще коровьего»: Эксперты составили ТОП-20 малоизвестных фактов о женской и мужской груди





Из-за высокого содержания лактозы или молочного сахара, женское грудное молоко в разы слаще коровьего или козьего. Кроме того, естественное кормление малыша приносит пользу не только ребенку, но и матери, значительно уменьшая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Подобным влиянием обладает массаж молочных желез и сосков, так как происходит выброс окситоцина и стимулируется регенерация здоровых клеток.По словам экспертов, более 70% женщин не довольны размером и формой своей груди. Многие из них прибегают к использованию утягивающих корсетов и поддерживающих бюстгальтеров, но практически в 80-ти процентах случаев ошибаются с выбором и подбирают неподходящую модель из-за чего только усугубляют свой внешний вид и здоровье.Кроме того, согласно проведенным исследованиям, у большинства женщин одна грудь больше другой, а у 6% девушек есть третий или даже четвертый сосок. Такая же распространенная аномалия встречается у 2% мужчин. Примечательно, что именно представители сильного пола склонны к генетическим изменениям молочных желез, в особенности на фоне курения и употребления алкогольных напитков. По словам медиков, из их сосков может вытекать жидкость, напоминающая молоко, а гормональный фон может настолько изменяться, что независимо от гендерного типа человек будет ощущать себя как во время беременности.Напоследок, эксперты назвали Энну Хокинс-Турн обладательницей самых больших женских форм с обхватом груди почти 2 метра. В то же время, благодаря социальным исследованиям им удалось узнать, что финансово стабильные и уверенные в себе мужчины предпочитают маленький женский бюст.