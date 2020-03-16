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Ученые из Дании назвали сокращающую риск инсульта кашу

Ученые из Дании выяснили, какая каша помогает усилить защиту организма от инсульта. Исследование специалистов, направленное на изучение особенностей рациона человека, длилось 13 лет.

Эксперты анализировали данные о питании более 55 тысяч человек зрелого возраста. Все подопытные не переживали инсульт в анамнезе. Чаще всего они завтракали двумя яйцами с тремя ломтиками белого хлеба и одной порцией йогурта. Предпочтение овсяной каше отдали незначительное количество участников эксперимента. За время исследования более 2,2 тысяч граждан пережили инсульт. После проведенного подсчета выяснилось, что любители овсяной каши снижали риск приступа на 4%. Ученые связали такой завтрак с сокращением вероятности приступа. Также они заметили, что любители овсянки чаще имели более здоровые привычки по сравнению с теми, кто питался яйцами и белым хлебом.

Специалисты считают, что для оздоровления не подходит каша быстрого приготовления. При этом рекомендуется составлять рацион с учетом индивидуальных особенностей, что поможет сделать правильно квалифицированный диетолог.

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Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:25

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