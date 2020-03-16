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Отметившей 31-летие Татьяне Брухуновой поклонники пожелали родить «маленького петросянчика»

Татьяна Брухунова отметила свое 31-летие роскошным отдыхом в Дубае. Кроме традиционных поздравлений поклонники пожелали возлюбленной комика скорее родить ему «маленького петросянчика».
Отметившей 31-летие Татьяне Брухуновой поклонники пожелали родить «маленького петросянчика»

На страницах юмориста и его избранницы в Instagram можно увидеть много ярких фотографий из отпуска. Влюбленные купаются, загорают и катаются на верблюдах, о чем свидетельствуют размещенные кадры. Судя по всему, отправиться на отдых пара решила из-за праздника Татьяны Брухуновой. В день 31-летия ассистентки знаменитости фанаты засыпали ее комплиментами и трогательными пожеланиями здоровья, любви, успеха и вдохновения. При этом среди комментариев под одним из последних постов именинницы наиболее заметен призыв поскорее подарить Петросяну наследника.

Не так давно возлюбленная артиста увлеклась сладостями и даже поделилась с поклонниками снимком нестандартного десерта, хотя ранее Брухунова заявляла о проблемах с кожей и желании ограничить свой рацион. По этой причине подписчики решили, что звезда беременна.

На просторах Сети ходят слухи, что знаменитая пара поженилась в начале декабря. Вот только до сих пор никто из влюбленных не объявлял официально о своем бракосочетании.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:30

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