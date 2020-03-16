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Астрофизики: Жизнь в космосе не может возникнуть рядом с Землей

Астрофизики из Японии провели новое исследование, которое касалось возможности существования альтернативных форм жизни. Эксперты пришли к выводу, что новые типы организмов не могут возникнуть рядом с Землей.

NASA многие годы стремится найти жизнь в космосе, которая может оказаться вездесущей, принимая во внимание то, как строительные блоки организмов спонтанно образуются по всей Вселенной. Исследование, проведенное японскими учеными из Токийского университета, утверждает, что РНК сравнительно проста по сравнению с ДНК: для её формирования требуется от 40 до 100 нуклеотидов. При наличии достаточного времени неживые соединения могут самопроизвольно соединяться в благоприятной обстановке.

Это "рождение" форм жизни из неорганической материи называется абиогенезом. Текущие оценки предполагают, что подобные процессы вполне возможны, но не вблизи Земли. В современной космологии считается, что Вселенная в какой-то момент испытала период быстрой инфляции, которая создала обширное пространство для возникновения разумных существ. Включение этого фактора в модели абиогенеза чрезвычайно увеличивает шансы на их появление. Количество звезд в наблюдаемом космосе оценивается в 10 секстиллионов, что делает существование внеземной РНК "практически неизбежным".

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Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:13

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