Екатерина Вербер в мамином платье произвела фурор на вечеринке Аллы Крутой

Екатерина Вербер поделилась, что планировала пробыть в России десять дней. Однако, в первый же день отпуска она узнала от мужа о карантине, введенном на Украине из-за коронавируса, и о необходимости в течение 48 часов вернуться в Киев, чтобы успеть до закрытия границ. В тот момент молодая особа представила, как бы поступила в такой ситуации ее мама, поэтому она не растерялась, накрасилась и поехала на юбилей Аллы Крутой.Для посещения мероприятия бизнес-леди выбрала эффектное платье по фигуре, принадлежавшее ранее Алле Вербер, которое произвело на вечеринке настоящий фурор. Она не усложняла образ аксессуарами, а в качестве дополнения к наряду выбрала лишь длинные серебристые серьги. Так как Екатерина Вербер не хотела долгое время быть вдали от своей семьи, то на следующее утро в маске и перчатках уже спешила в аэропорт. Несмотря не небольшое время пребывания в Москве она была рада увидеть многих друзей.