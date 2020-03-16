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Екатерина Вербер в мамином платье произвела фурор на вечеринке Аллы Крутой

Дочь Аллы Вербер Екатерина на своей странице в социальной сети Instаgram опубликовала снимок, на котором запечатлена в роскошном бархатном платье. Бизнес-леди в наряде, ранее принадлежавшем ее матери, посетила вечеринку, посвященную дню рождения супруги композитора Игоря Крутого.
Екатерина Вербер в мамином платье произвела фурор на вечеринке Аллы Крутой

Екатерина Вербер поделилась, что планировала пробыть в России десять дней. Однако, в первый же день отпуска она узнала от мужа о карантине, введенном на Украине из-за коронавируса, и о необходимости в течение 48 часов вернуться в Киев, чтобы успеть до закрытия границ. В тот момент молодая особа представила, как бы поступила в такой ситуации ее мама, поэтому она не растерялась, накрасилась и поехала на юбилей Аллы Крутой.

Для посещения мероприятия бизнес-леди выбрала эффектное платье по фигуре, принадлежавшее ранее Алле Вербер, которое произвело на вечеринке настоящий фурор. Она не усложняла образ аксессуарами, а в качестве дополнения к наряду выбрала лишь длинные серебристые серьги. Так как Екатерина Вербер не хотела долгое время быть вдали от своей семьи, то на следующее утро в маске и перчатках уже спешила в аэропорт. Несмотря не небольшое время пребывания в Москве она была рада увидеть многих друзей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 10:18

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