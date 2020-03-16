Патологоанатом Лев Кактурский раскрыл причины смерти Децла, Сергея Доренко и Всеволода Чаплина





Врач отметил, что скоропостижная смерть достаточно распространена, но для этого обязательно необходима первопричина. В частности, Сергей Доренко имел аневризму аорты, которая могла привести к кончине в любой момент. Лев Кактурский передал слова своих коллег о том, что протоиерей Чаплин страдал от серьезных проблем с работой сердца. Врач пришел к мысли, что внезапная смерть приводит к растерянности близких, а в случае с известным человеком, повергает общество в шок, что часто приводит к теориям заговора. На самом деле скрытые болезни могут протекать незаметно даже для самого человека, но есть случаи, когда они незадолго до произошедшего говорили о необъяснимом дискомфорте.Внезапная смерть от болезней сердца может развиваться в течение нескольких минут. В частности, приступ ишемии или недостатка кровообращения может способствовать отмиранию тканей головного мозга за 5-10 минут. Частота подобных случаев повышается в результате колебания атмосферного давления, влажности и температуры воздуха. Чаще всего подверженные риску граждане умирают ранней весной и поздней осенью по понедельникам в период с 06:00 до 08:00, а второй пик внезапной смертности наступает вечером.