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Патологоанатом Лев Кактурский раскрыл причины смерти Децла, Сергея Доренко и Всеволода Чаплина

Патологоанатом Лев Кактурский раскрыл причины смерти российского исполнителя Децла, журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина. По мнению специалиста, все эти деятели имели скрыто протекающие болезни.

Врач отметил, что скоропостижная смерть достаточно распространена, но для этого обязательно необходима первопричина. В частности, Сергей Доренко имел аневризму аорты, которая могла привести к кончине в любой момент. Лев Кактурский передал слова своих коллег о том, что протоиерей Чаплин страдал от серьезных проблем с работой сердца. Врач пришел к мысли, что внезапная смерть приводит к растерянности близких, а в случае с известным человеком, повергает общество в шок, что часто приводит к теориям заговора. На самом деле скрытые болезни могут протекать незаметно даже для самого человека, но есть случаи, когда они незадолго до произошедшего говорили о необъяснимом дискомфорте.

Внезапная смерть от болезней сердца может развиваться в течение нескольких минут. В частности, приступ ишемии или недостатка кровообращения может способствовать отмиранию тканей головного мозга за 5-10 минут. Частота подобных случаев повышается в результате колебания атмосферного давления, влажности и температуры воздуха. Чаще всего подверженные риску граждане умирают ранней весной и поздней осенью по понедельникам в период с 06:00 до 08:00, а второй пик внезапной смертности наступает вечером.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:03

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