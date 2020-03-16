В годовщину смерти Началовой дочь Долиной Ангелина Миончинская показала архивный снимок певицы

На момент кончины любимице публики было лишь 38 лет. Тогда многие россияне не могли поверить, что Юлия Началова ушла из жизни из-за маленькой раны на ноге, вызвавшей абсцесс с трагическими последствиями. В годовщину смерти знаменитости ее кадром решила поделиться Ангелина Миончинская, опубликовав его в микроблоге. Данный снимок был взят из личного архива семьи артистки. Подписчики наследницы Долиной в подписи к сюжету написали, что покойная исполнительница с детства была кумиром многих из них.Родитель звезды отечественной эстрады Виктор Васильевич недавно выпустил книгу «Юлия Началова. Письма отца к дочери», в которой он ведет с ней внутренний диалог. В издании можно прочесть, как родственник удивлялся популярности наследницы, ведь при жизни ее часто смешивали с грязью. Именно из этой книги дочь Долиной взяла архивный кадр.Сейчас отец певицы посвятил себя воспитанию внучки Веры Алдониной. По словам музыканта, он должен продолжать жить ради девочки.