«Маски на манекенах»: Лика Стар рассказала о настоящей ситуации с коронавирусом в Италии

В начале 2000-х годов популярная хип-хоп певица вышла замуж за итальянского бизнесмена Анджело Сеччи. В 2004 году у пары родилась дочь Аллегра, а в 2011 - первенец Марк. Все время с момента свадьбы Лика Стар живет в столице острова Сардинии – Кальяри, периодически гастролируя по Европе, Великобритании и России. Ввиду всемирной пандемии коронавируса исполнительница рассказала о том, что на самом деле происходит на ее второй родине и стоит ли верить информации в СМИ.По словам Лики Стар, в Италии действительно закрыты все бутики, большие торговые центры и все учебные заведения. Жители эпицентра заражения в Европе стараются не выходить из своих домов без крайней необходимости, потому улицы города буквально пустуют., - отметила исполнительница. Примечательно, что продавцы на торговых точках даже манекены не оставляют без защитной амуниции.Как известно, Лера Кудрявцева недавно вернулась из ОАЭ, где отдыхала вместе со своей мамой. По словам телеведущей в личном блоге Instagram, несмотря на количество зафиксированных случаев заражения COVID-2019, в стране паники нет, но людей на улицах и общественных местах стало в разы меньше.