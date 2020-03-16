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"Я и до коронавируса не любила целоваться": Ксения Собчак высказалась о пандемии COVID-19

Известная журналистка Ксения Собчак, которой в этом году исполняется 39 лет, высказала своё отношение к теме, волнующую сейчас многих. Ведущая собственного шоу на федеральном канале рассказала, как относится к растущей панике из-за вспышки коронавируса.
"Я и до коронавируса не любила целоваться": Ксения Собчак высказалась о пандемии COVID-19

Ксения Собчак на своей странице в одной из социальных сетей поделилась с подписчиками забавной картинкой, которая, тем не менее, точно показывает опасность заражения китайским коронавирусом при различном способе контакта рук. Из нее следует, что вероятность заражения уменьшается вместе с площадью прикосновения и совсем сводится к нулю, если избегать телесного контакта с посторонними.

По словам журналистки, она и до пандемии COVID-19 не любила целоваться при встрече и пожимать чужие руки. Собчак надеется, что пережив эпидемию, люди привыкнут здороваться друг с другом простым кивком.

На днях известный американский ученый, на которого также ссылалась Ксения Собчак, Майкл Остерхольм в интервью американскому телеканалу высказал своё мнение о COVID-19. Он заявил, что победа человечества над эпидемии вируса потребует много сил и займет не менее 6 месяцев.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:57

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