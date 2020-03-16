"Я и до коронавируса не любила целоваться": Ксения Собчак высказалась о пандемии COVID-19





Ксения Собчак на своей странице в одной из социальных сетей поделилась с подписчиками забавной картинкой, которая, тем не менее, точно показывает опасность заражения китайским коронавирусом при различном способе контакта рук. Из нее следует, что вероятность заражения уменьшается вместе с площадью прикосновения и совсем сводится к нулю, если избегать телесного контакта с посторонними.По словам журналистки, она и до пандемии COVID-19 не любила целоваться при встрече и пожимать чужие руки. Собчак надеется, что пережив эпидемию, люди привыкнут здороваться друг с другом простым кивком.На днях известный американский ученый, на которого также ссылалась Ксения Собчак, Майкл Остерхольм в интервью американскому телеканалу высказал своё мнение о COVID-19. Он заявил, что победа человечества над эпидемии вируса потребует много сил и займет не менее 6 месяцев.