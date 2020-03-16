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Евтропиев день: Традиции и народные приметы праздника

16 марта на всей территории России отмечается Евтропиев день, посвященный христианским мученикам. Для собственного благополучия эту дату нужно встретить, учитывая основные народные приметы.

В этот день святые мученики Василиск, Евтропий и Клеоник, по народным поверьям, помогают избежать неудач и получить хороший урожай. В частности, поговорка «Василиск – Евтропий снег топит» свидетельствует о постепенном приходе весны, которая разливает реки и обеспечивает теплую погоду. Для того, чтобы помочь земле восстановиться от холодов древние славяне проводили специальные обряды. Тогда рекомендовалось полностью обойти собственный участок или поле крест-накрест. Если человек услышал звук грома- он целый год сможет наслаждаться счастьем. Главным событием дня является пробуждение медведей, когда хозяева лесов выходят из берлоги, чтобы осмотреть свои владения.

Не лишним станет и установка скворечника для птиц у себя во дворе: вернувшиеся с юга птицы нуждаются в корме и жилье. Тем более, добрые поступки в Евтропиев день дарят человеку благополучие и достаток на весь год. Не стоит выносить из дома мусор после захода солнца, а также давать деньги в долг или занимать их занимать самому. Обратить внимание нужно на сновидения, которые часто несут в себе важные сообщения и подсказки.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:42

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