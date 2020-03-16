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Максим Галкин после выпавшего снега показал «зимнюю сказку» во дворе замка

В Москве после понижения температуры выпал снег. В связи с этим Максим Галкин решил поделиться в Instagram «зимней сказкой» во дворе своего замка.
Максим Галкин после выпавшего снега показал «зимнюю сказку» во дворе замка

Особенно красочно погодная аномалия проявилась в пригородах и расположенных рядом поселениях. То же самое касается и деревни Грязь, где проживает Максим Галкин со своей семьей. Телеведущий запечатлел «зимнюю сказку» на камеру смартфона и опубликовал ролик в своем блоге. «Боже ты мой, надо идти гулять!» - восхищенно заявил супруг Пугачевой. Видимо, он отправился на прогулку во двор замка с детьми, так как в конце видео поклонники увидели наследника комика, появившегося в кадре в царственной позе с большой сосулькой в руках. Звездный отец назвал мальчика «хозяином горы».

Такая же погода сейчас наблюдается в Латвии, где живет подруга Примадонны Лайма Вайкуле. Певица опубликовала на своей странице похожий сюжет с мартовским чудом. После выпавшего снега артистка решила прогуляться по лесу со своими собаками породы французский бульдог.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:49

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