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Дмитрию Шепелеву посоветовали сбрить бороду для противодействия коронавирусу

Телеведущему Дмитрию Шепелеву посоветовали сбрить бороду для противодействия коронавирусу. Поклонники телеведущего в Instagram напомнили ему, что растительность на лице задерживает бактерии.

Одна из подписчиц посоветовала Дмитрию Шепелеву избавиться от бороды и усов, чтобы снизить риск возникновения недуга. Она назвала растительность на лице благоприятной средой для коронавируса, а также посоветовала ему заботиться о здоровье своих близких. При этом телеведущий отреагировал на совет в шуточной форме, намекнув, что найдено эффективное средство для того, чтобы победить недуг.
Дмитрию Шепелеву посоветовали сбрить бороду для противодействия коронавирусу

В своем микроблоге Дмитрий Шепелев выразил недоумение по поводу абсолютно пустых кафе в центре Москвы. Он посоветовал поклонникам бросать читать новости, намекая на распространение паники среди граждан.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:34

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