Дмитрию Шепелеву посоветовали сбрить бороду для противодействия коронавирусу





Одна из подписчиц посоветовала Дмитрию Шепелеву избавиться от бороды и усов, чтобы снизить риск возникновения недуга. Она назвала растительность на лице благоприятной средой для коронавируса, а также посоветовала ему заботиться о здоровье своих близких. При этом телеведущий отреагировал на совет в шуточной форме, намекнув, что найдено эффективное средство для того, чтобы победить недуг.В своем микроблоге Дмитрий Шепелев выразил недоумение по поводу абсолютно пустых кафе в центре Москвы. Он посоветовал поклонникам бросать читать новости, намекая на распространение паники среди граждан.