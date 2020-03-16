В России с 2021 года стартует тестирование программы самодействующего начисления пенсий





С 2021 года граждане, которым уже исполнилось 45 лет, смогут получать информацию о размере будущих выплат через сайт госуслуг. Это позволит россиянам заблаговременно приступить к шагам, позволяющим увеличить размер пенсии. При введении данного законопроекта, разработкой которого занимается Минтруд, у людей с ограниченными возможностями отпадет необходимость подавать заявление на начисление пособия. Также граждане получат информацию о правилах расчета выплат.Таким образом государство перейдет к использованию цифровых ресурсов для создания комфортных условий. В отдельных регионах в тестовом режиме внедрение данного нововведения начнется с июля следующего года.