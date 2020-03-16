Американские медики впервые испытают вакцину от коронавируса на волонтерах в США





Согласно опубликованной информации, первое испытание на людях запланировано на 16 марта 2020 года. В эксперименте примут участие 45 молодых волонтеров без признаков заболевания коронавирусом из Kaiser Permanente Washington Health Research Institute (KPWHRI). По словам американских медиков, для массового внедрения новой вакцины в США, в случае успешного прохождения тестирования, понадобиться от 12-ти до 18-ти месяцев.Кроме того, сотрудники здравоохранение раскрыли некоторые детали о самой вакцине и ее побочных действиях. Как выяснилось, биологический препарат на 99,9% безопасный для людей любого возраста, так как он не содержит в своем составе активного вируса для активации приобретенного иммунитета. Согласно заявлению ВОЗ, использование данного метода является простым и эффективный способом защиты от COVID-2019 еще до того, как человек вступит в контакт с возбудителем.На момент 16-го марта 2020 года в Соединенных Штатах Америки зафиксировано 3,5 тысячи случаев заражения и 65 смертельных исходов из-за коронавируса.