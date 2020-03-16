Николь Кузнецова боится ехать в Германию из-за коронавируса
Николь Кузнецова заявила в эфире передачи «Звезды сошлись» на «НТВ», что нуждается в очередном хирургическом вмешательстве. Тем не менее ясновидящая боится ехать в Германию из-за возможности заразиться коронавирусом.
У звезды проекта «Битва экстрасенсов» серьезные проблемы со здоровьем. Каждые 3 месяца Николь Кузнецовой делают операцию из-за опухоли в горле. На лечение уходит внушительная сумма – от 500 до 700 тысяч рублей. Как отметила знаменитость, необходимые средства она собирает всем миром. «Такое ощущение, что багет на голове», - рассказала участница популярной передачи об онкологическом заболевании. Она также добавила, что в случае отказа ехать за границу может умереть. Однако белая ведьма боится лететь в другую страну из-за риска подхватить коронавирус, так как Германия занимает 2-е место после Италии по вспышке китайского недуга.
Кузнецова планирует добираться до пункта назначения через другие государства на автомобиле. Передвигаться экстрасенс будет в маске, ведь иного выбора у нее нет.
У звезды проекта «Битва экстрасенсов» серьезные проблемы со здоровьем. Каждые 3 месяца Николь Кузнецовой делают операцию из-за опухоли в горле. На лечение уходит внушительная сумма – от 500 до 700 тысяч рублей. Как отметила знаменитость, необходимые средства она собирает всем миром. «Такое ощущение, что багет на голове», - рассказала участница популярной передачи об онкологическом заболевании. Она также добавила, что в случае отказа ехать за границу может умереть. Однако белая ведьма боится лететь в другую страну из-за риска подхватить коронавирус, так как Германия занимает 2-е место после Италии по вспышке китайского недуга.
Кузнецова планирует добираться до пункта назначения через другие государства на автомобиле. Передвигаться экстрасенс будет в маске, ведь иного выбора у нее нет.