АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

Николь Кузнецова боится ехать в Германию из-за коронавируса

Николь Кузнецова заявила в эфире передачи «Звезды сошлись» на «НТВ», что нуждается в очередном хирургическом вмешательстве. Тем не менее ясновидящая боится ехать в Германию из-за возможности заразиться коронавирусом.
Николь Кузнецова боится ехать в Германию из-за коронавируса

У звезды проекта «Битва экстрасенсов» серьезные проблемы со здоровьем. Каждые 3 месяца Николь Кузнецовой делают операцию из-за опухоли в горле. На лечение уходит внушительная сумма – от 500 до 700 тысяч рублей. Как отметила знаменитость, необходимые средства она собирает всем миром. «Такое ощущение, что багет на голове», - рассказала участница популярной передачи об онкологическом заболевании. Она также добавила, что в случае отказа ехать за границу может умереть. Однако белая ведьма боится лететь в другую страну из-за риска подхватить коронавирус, так как Германия занимает 2-е место после Италии по вспышке китайского недуга.

Кузнецова планирует добираться до пункта назначения через другие государства на автомобиле. Передвигаться экстрасенс будет в маске, ведь иного выбора у нее нет.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Николь Кузнецова боится ехать в Германию из-за…
Компания HMD Global Oy представила новый бюджетный смартфон Nokia…
Дерматолог Алексей Едемский перечислил правила пользования…
Любовь Толкалина тайно вышла замуж за композитора Саймона…
Японские медики рассказали о неожиданном признаке наступающей…
Новое видео Ольги Бузовой удивило поклонников "кладбищенским"…
Путин подписал акт о создании группы по борьбе с…
Страдающая от коронавируса Ольга Куриленко призвала поклонников быть…
Ксения Собчак раскритиковала инициативу закрыть театры из-за…
Стартовали российские продажи нового BMW 2-Series Gran…
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов встал на защиту…
Наличные деньги могут быть каналом передачи…
«Боль страшная»: Николай Трубач рассказал, как переболел коронавирусной пневмонией два года…
Алексей Панин позировал перед камерой в женском бикини на острове…
Ученые из Аргентины рассказали об особенностях адаптации пингвинов к холодам…
Назван ТОП-5 самых комфортных автомобилей на…
Илон Маск из-за коронавируса потерял приблизительно 5,5 млрд…
Pirelli выпустила «умные» шины с поддержкой…
В Сети показали УАЗ «Хантер» с гламурным…
«Я – сумасшедшая чистоплотная»: Маша Распутина рассказала о своей…
«Сегодня было бы 42 года»: Сергей Лазарев посвятил покойному брату трогательный…
Иосиф Пригожин высказался по поводу контракта между Наргиз и Виктором…
Анастасия Калманович рассказала о конфликтах в семье Джигана и Оксаны…
СМИ уличили Дональда Трампа в попытке переманить из Германии ученых, работающих над вакциной от…
Назван ТОП-5 самых удивительных автоновинок 2020…
Анастасия Решетова нашла странный способ для защиты сына Ратмира от…
Торговые сети и службы доставки зафиксировали рост спроса на крупы и макароны в РФ из-за…
Apple удалит из App Store развлекательные приложения про…
Просмотреть все новости