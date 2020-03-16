Николь Кузнецова боится ехать в Германию из-за коронавируса





У звезды проекта «Битва экстрасенсов» серьезные проблемы со здоровьем. Каждые 3 месяца Николь Кузнецовой делают операцию из-за опухоли в горле. На лечение уходит внушительная сумма – от 500 до 700 тысяч рублей. Как отметила знаменитость, необходимые средства она собирает всем миром., - рассказала участница популярной передачи об онкологическом заболевании. Она также добавила, что в случае отказа ехать за границу может умереть. Однако белая ведьма боится лететь в другую страну из-за риска подхватить коронавирус, так как Германия занимает 2-е место после Италии по вспышке китайского недуга.Кузнецова планирует добираться до пункта назначения через другие государства на автомобиле. Передвигаться экстрасенс будет в маске, ведь иного выбора у нее нет.