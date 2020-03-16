Компания HMD Global Oy представила новый бюджетный смартфон Nokia C2





Согласно предварительной информации, Nokia C2 оснащена 5,7-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением HD+. Емкость аккумуляторной батареи составляет 2800 мАч и позволяет автономно использовать смартфон более 8-ми часов в активном режиме. Оперативная и встроенная память бюджетной модели равна 1 Гб и 16 Гб с возможностью увеличения с помощью флэш-накопителя до 64 Гб. Разработчики также указали частоту процессора в 1,4 ГГц, однако, сама платформа на данный момент неизвестна.Nokia C2 будет работать на ОС Android Go, также известной как Android Go Edition, предназначенной для устройств до двух гигабайт ОЗУ. Производитель сохранил разъем на 3,5 миллиметра и поддержку 4G с предыдущих недорогих флагманов прошлого года выпуска.Концерн HMD Global Oy еще не сделал официальную презентацию и не назвал точную дату старта продаж. В то же время, исходя из анонсов прошлых бюджетных серий, один из которых был в январе 2020 года, обозреватели предполагают дебют Nokia C2 до конца весны этого года.