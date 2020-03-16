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Дерматолог Алексей Едемский перечислил правила пользования дезодорантом

Дерматолог Алексей Едемский рассказал о правилах пользования дезодорантом. Слишком частое использование данного средства может привести к аллергии.

Специалист отмечает, что при частом использовании дезодоранта на протяжении долго периода времени может развиться аллергия на его компоненты, а также возникнуть сбой в работе потоотделения. В таком случае оно становится лишь более интенсивным. Эксперт не видит необходимости использовать это средство каждый день. Наличие ароматического состава дезодоранта приводит к тому, что микробы перестают размножаться, но потом эволюционируют, что в итоге приводит к их большей агрессивности. Пот получит неприятный запах, поскольку количество полезных бактерий уменьшится. В таком случае медики рекомендуют полностью отказаться от этого средства.

При отсутствии проблем с потоотделением следует использовать дезодорант интервально. Дело в том, что бактерии способны адаптироваться к любому аромасредству, даже созданному с применением натуральных компонентов.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:55

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