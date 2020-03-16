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Любовь Толкалина тайно вышла замуж за композитора Саймона Басса

Любовь Толкалина удивила поклонников в Instagram неожиданным признанием. Выяснилось, что актриса давно вышла замуж за композитора Саймона Басса, однако никому об этом не сообщила.
Любовь Толкалина тайно вышла замуж за композитора Саймона Басса

Одна из поклонниц спросила у артистки, почему «такая эффектная девушка» до сих пор свободна. На это Любовь Толкалина ответила, что у нее давно есть супруг, просто она никому об этом не говорила. Данная новость шокировала многих подписчиков знаменитости, однако имени своего избранника она не назвала. Ранее сама экс-жена Егора Кончаловского намекала, что ее любимым человеком является Саймон Басс. Лондонскому музыканту 53 года, он довольно популярный, а его песни поют Робби Уильямс и Мадонна.

Однажды звезда российского кино размещала в своем блоге совместные снимки с композитором и отмечала, что испытывает к нему романтические чувства. Наследница Толкалиной в беседе с журналистами заявляла, что «маминого мужчину зовут Саймон, он пишет крутую музыку».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:41

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