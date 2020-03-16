Любовь Толкалина тайно вышла замуж за композитора Саймона Басса

Одна из поклонниц спросила у артистки, почему «такая эффектная девушка» до сих пор свободна. На это Любовь Толкалина ответила, что у нее давно есть супруг, просто она никому об этом не говорила. Данная новость шокировала многих подписчиков знаменитости, однако имени своего избранника она не назвала. Ранее сама экс-жена Егора Кончаловского намекала, что ее любимым человеком является Саймон Басс. Лондонскому музыканту 53 года, он довольно популярный, а его песни поют Робби Уильямс и Мадонна.Однажды звезда российского кино размещала в своем блоге совместные снимки с композитором и отмечала, что испытывает к нему романтические чувства. Наследница Толкалиной в беседе с журналистами заявляла, что «маминого мужчину зовут Саймон, он пишет крутую музыку».