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Японские медики рассказали о неожиданном признаке наступающей импотенции

Японские медики назвали неожиданный признак приближающейся импотенции. Мужчинам следует обратить внимание на свою походку.

Специалисты проанализировали поведение здоровых мужчин и тех, кто имеет проблемы с мочеполовой системой, чтобы выявить особенности, указывающие на болезнь. О развитии импотенции говорит семенящая походка. Она проявляется при неправильном функционировании органов малого таза. Абсолютно здоровый мужчина имеет широкий и размашистый шаг.

Данный симптом проявляется не за один день, поэтому при первых признаках эксперты советуют обратиться к специалисту.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:36

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