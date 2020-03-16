Японские медики рассказали о неожиданном признаке наступающей импотенции





Специалисты проанализировали поведение здоровых мужчин и тех, кто имеет проблемы с мочеполовой системой, чтобы выявить особенности, указывающие на болезнь. О развитии импотенции говорит семенящая походка. Она проявляется при неправильном функционировании органов малого таза. Абсолютно здоровый мужчина имеет широкий и размашистый шаг.Данный симптом проявляется не за один день, поэтому при первых признаках эксперты советуют обратиться к специалисту.