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Новое видео Ольги Бузовой удивило поклонников "кладбищенским" фоном

Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова возмутила поклонников странным роликом.
Новое видео Ольги Бузовой удивило поклонников "кладбищенским" фоном

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова попала в эпицентр очередной скандальной истории. Исполнительница, которой недавно исполнилось 34 года, на свою страницу в социальной сети Instagram разместила видеоролик, сделанный в номере вологодской гостиницы после выступления в этом городе.

На видео певица, которая одета только в красный купальник, утром танцует и позирует на фоне огромного количества букетов цветов, которые получила от поклонников после концерта. По словам Ольги, она получила отличные эмоции, проснувшись от аромата большого количества цветов.

Однако комментаторы в социальной сети не оценили ролик. Фон для танцев Бузовой в виде букетов с цветами одни сравнили с кладбищем. Другим понравилось цветочное великолепие, но они посетовали, что такое замечательный вид Ольга испортила собственной неприкрытой «пятой точкой». Третьи обратили внимание на несколько увеличившуюся грудь телеведущей проекта «Дом-2». Они обвинили певицу в обращении к пластическим хирургам, хотя сама исполнительница всегда выступала за натуральную красоту.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:31

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