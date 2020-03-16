Новое видео Ольги Бузовой удивило поклонников "кладбищенским" фоном





Известная певица и телеведущая Ольга Бузова попала в эпицентр очередной скандальной истории. Исполнительница, которой недавно исполнилось 34 года, на свою страницу в социальной сети Instagram разместила видеоролик, сделанный в номере вологодской гостиницы после выступления в этом городе.На видео певица, которая одета только в красный купальник, утром танцует и позирует на фоне огромного количества букетов цветов, которые получила от поклонников после концерта. По словам Ольги, она получила отличные эмоции, проснувшись от аромата большого количества цветов.Однако комментаторы в социальной сети не оценили ролик. Фон для танцев Бузовой в виде букетов с цветами одни сравнили с кладбищем. Другим понравилось цветочное великолепие, но они посетовали, что такое замечательный вид Ольга испортила собственной неприкрытой «пятой точкой». Третьи обратили внимание на несколько увеличившуюся грудь телеведущей проекта «Дом-2». Они обвинили певицу в обращении к пластическим хирургам, хотя сама исполнительница всегда выступала за натуральную красоту.