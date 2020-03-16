Путин подписал акт о создании группы по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин подписал нормативный правовой акт о создании рабочей группы в составе Госсовета по борьбе с коронавирусом. Информацию об этом передает пресс-служба Кремля.
Во главе новосозданной группы, призванной противостоять новому типу пневмонии, назначен Сергей Собянин. В ее состав будут входить главы регионов, на территории которых были зафиксированы случаи заболевания. Предполагается, что в рамках работы новой рабочей группы представители администрации найдут новые пути противодействия распространяющейся болезни, а также возьмут во внимание опыт других стран.
Как известно, по всей стране зарегистрировано 63 пациента с диагнозом Covid-19.
Во главе новосозданной группы, призванной противостоять новому типу пневмонии, назначен Сергей Собянин. В ее состав будут входить главы регионов, на территории которых были зафиксированы случаи заболевания. Предполагается, что в рамках работы новой рабочей группы представители администрации найдут новые пути противодействия распространяющейся болезни, а также возьмут во внимание опыт других стран.
Как известно, по всей стране зарегистрировано 63 пациента с диагнозом Covid-19.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:29