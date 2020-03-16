Путин подписал акт о создании группы по борьбе с коронавирусом





Во главе новосозданной группы, призванной противостоять новому типу пневмонии, назначен Сергей Собянин. В ее состав будут входить главы регионов, на территории которых были зафиксированы случаи заболевания. Предполагается, что в рамках работы новой рабочей группы представители администрации найдут новые пути противодействия распространяющейся болезни, а также возьмут во внимание опыт других стран.Как известно, по всей стране зарегистрировано 63 пациента с диагнозом Covid-19.