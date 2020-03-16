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Страдающая от коронавируса Ольга Куриленко призвала поклонников быть осторожными

Ольга Куриленко на протяжении недели борется с китайским коронавирусом. Актриса пожаловалась на свое самочувствие в Instagram и призвала поклонников быть осторожными.
Страдающая от коронавируса Ольга Куриленко призвала поклонников быть осторожными

По словам знаменитости, сыгравшей девушку Джеймса Бонда в картине «Квант милосердия», она тяжело переносит заболевание. Сейчас Ольга Куриленко изолирована от общества в своей лондонской квартире. У нее температура и слабость. В подписи к новой публикации артистка попросила своих поклонников всерьез принимать ситуацию с недугом и быть осторожными. Известно, что она живет вместе с гражданским супругом Беном Курой и 5-летним сыном Александром. В комментариях многие звезды эстрады пожелали актрисе скорейшего выздоровления. Теплые слова написали ей и фолловеры, однако некоторые поинтересовались симптомами коронавируса и их проявлением.

Среди других представителей шоу-бизнеса на добровольном карантине на данный момент находятся Алёна Хмельницкая и Яна Рудковская. У них болезнь пока никак себя не проявила, но после посещения Европы знаменитости решили обезопасить россиян от себя.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:17

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