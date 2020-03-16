Ксения Собчак раскритиковала инициативу закрыть театры из-за коронавируса





Супруга театрального режиссера Константина Богомолова поучаствовала в обсуждении темы, связанной с карантинными мерами. На днях она оставила комментарий по поводу инициативы о закрытии столичных театров и кинотеатров. Ведущая искренне считает, что подобные меры окажутся бессмысленными, ведь огромное количество людей всё ещё пользуется метро и ездит на другом общественном транспорте.На днях Яна Рудковская, которая на данный момент находится в домашнем карантине после приезда из Франции, подверглась мощным нападкам в социальных сетях. Её семилетний сын Александр недавно ходил в кинотеатр, о чем узнали поклонники продюсера. Комментаторы оставили много критических отзывов на её странице в социальных сетях, указав, что сейчас ребёнку предпочтительнее избегать больших скоплений людей.На критику Рудковская ответила, что не собирается запирать своих близких дома и не давать им возможность выйти на улицу, раз она сама предпочла самоизолироваться в качестве профилактики.