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Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов встал на защиту Терешковой

Спортсмен Дмитрий Тарасов уверен, что люди, которых хорошо воспитали родители, не позволят себе писать гадости в адрес 83-летней женщины.
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов встал на защиту Терешковой

Бывший супруг Ольги Бузовой, 32-летний игрок казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов, высказался в защиту Валентины Владимировны Терешковой. В социальных сетях первую женщину-космонавта и депутата Государственной Думы в последние дни часто критикуют за её предложение снять ограничение по количеству президентских сроков для действующего президента.

На своей странице в социальной сети Instagram футболист обратился к своим поклонникам, уточнив, что не собирается обсуждать правильность предложения Терешковой. По словам Дмитрия Тарасова, он не хочет разбираться в личной позиции Валентины Владимировны, но не может оставить без внимания высказывания «хейтеров» в адрес пожилой женщины, награжденной медалью Героя Советского Союза.

Спортсмен подверг жесткой критике тех, кто так грубо отзывался о Терешковой в социальных сетях. По его мнению, люди продемонстрировали свое плохое воспитание, вели себя отвратительно и, в принципе, «недалекие».

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:56

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