Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов встал на защиту Терешковой





Бывший супруг Ольги Бузовой, 32-летний игрок казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов, высказался в защиту Валентины Владимировны Терешковой. В социальных сетях первую женщину-космонавта и депутата Государственной Думы в последние дни часто критикуют за её предложение снять ограничение по количеству президентских сроков для действующего президента.На своей странице в социальной сети Instagram футболист обратился к своим поклонникам, уточнив, что не собирается обсуждать правильность предложения Терешковой. По словам Дмитрия Тарасова, он не хочет разбираться в личной позиции Валентины Владимировны, но не может оставить без внимания высказывания «хейтеров» в адрес пожилой женщины, награжденной медалью Героя Советского Союза.Спортсмен подверг жесткой критике тех, кто так грубо отзывался о Терешковой в социальных сетях. По его мнению, люди продемонстрировали свое плохое воспитание, вели себя отвратительно и, в принципе, «недалекие».