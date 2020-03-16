Стартовали российские продажи нового BMW 2-Series Gran Coupe
Дилеры баварского концерна BMW в России уже развернули продажи обновленной версии седана 2-Series Gran Coupe. Стоимость новинки для российского рынка стартует с отметки в 1,99 миллиона рублей.
Новая версия BMW 2-Series в кузове «гранд купе» стала уже 9-ой по счету моделью бренда, сборка которой ведется на мощностях завода в Лейпциге. Как рассказал директор этого предприятия, команда завода гордится тем, что ей доверили сборку новой версии популярного 4-дверного купе для мирового рынка. Высшее руководство марки рассчитывает, что новинка позволит существенно нарастить объемы продаж автомобилей BMW.
Что же касается российских продаж, то на отечественном рынке в качестве базовой версии предлагается BMW 218i с 1,5-литровой «четверкой» мощностью 140 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Существует также и «заряженная» версия BMW M235i, которая оснащается высокопроизводительным 2,0-литровым двигателем мощностью 306 л.с. и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.
Заслуживает внимания и тот факт, что в топовой версии 2-Series Gran Coupe M235i автомобиль доступен с системой полного привода. Впрочем, за эту комплектацию покупателям придется заплатить значительно больше, чем за базовую версию – производитель оценил ее в 3,56 миллиона рублей.
Новая версия BMW 2-Series в кузове «гранд купе» стала уже 9-ой по счету моделью бренда, сборка которой ведется на мощностях завода в Лейпциге. Как рассказал директор этого предприятия, команда завода гордится тем, что ей доверили сборку новой версии популярного 4-дверного купе для мирового рынка. Высшее руководство марки рассчитывает, что новинка позволит существенно нарастить объемы продаж автомобилей BMW.
Что же касается российских продаж, то на отечественном рынке в качестве базовой версии предлагается BMW 218i с 1,5-литровой «четверкой» мощностью 140 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Существует также и «заряженная» версия BMW M235i, которая оснащается высокопроизводительным 2,0-литровым двигателем мощностью 306 л.с. и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.
Заслуживает внимания и тот факт, что в топовой версии 2-Series Gran Coupe M235i автомобиль доступен с системой полного привода. Впрочем, за эту комплектацию покупателям придется заплатить значительно больше, чем за базовую версию – производитель оценил ее в 3,56 миллиона рублей.