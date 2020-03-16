Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса





Согласно утверждению Анатолия Аксакова, бумажные деньги переносят большое количество различных вирусов, так как они проходят через много рук. Несмотря на их обработку, есть вероятность чем-то заразиться. Поэтому он порекомендовал ограничить использование наличных средств, а лучше перейти на безналичную оплату. Некоторые люди могут не воспринять это всерьёз и обязать их применять платежную карту никто не имеет права.Аксаков добавил, вопрос о полном отказе от бумажных денег в дальнейшем на площадке нижней палаты парламента не рассматривается., - подытожил депутат. Ранее стало известно, что благодаря специальной обработке российские банкноты можно защитить от патогенных микроорганизмов, поскольку при производстве бумаги используются антисептические добавки.