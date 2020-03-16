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«Боль страшная»: Николай Трубач рассказал, как переболел коронавирусной пневмонией два года назад

Известный российский певец Николай Трубач стал одним из героев популярного ток-шоу «Звезды сошлись». В эфире телеканала НТВ артист рассказал, что примерно два года тому назад переболел коронавирусной пневмонией и какое-то время даже находился на грани жизни и смерти.

«Я в своей жизни 5 раз болел пневмонией. Одна оказалась коронавирусной – это было пару лет назад. На самом деле их существует много разновидностей. Могу лишь сказать, что это было ужасно. При этом заболевании начинает казаться, что у тебя одновременно сломаны все ребра. Боль страшная. Нижняя часть легкого даже усохла», - поделился своими воспоминаниями Николай Трубач. Исполнитель также отметил, что в конце девяностых он впервые заболел пневмонией, в то время в Москве почти не было томографов, поэтому ему пришлось многократно делать рентген. «Меня за год 26 раз облучили. Чтобы вылечиться от пневмонии требуется немало терпения», - добавил он.

Кроме того, певец подчеркнул, что этот недуг развивается практически мгновенно. «Я был в Баку на гастролях, в тот день у супруги был день рождения. Вечером все еще было хорошо, но на утро я уже не мог шевелиться. После этого неделю провел в отделении реанимации. И при этом у меня не было ни температуры, ни кашля», - заявил он.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 06:00

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