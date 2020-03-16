«Боль страшная»: Николай Трубач рассказал, как переболел коронавирусной пневмонией два года назад





, - поделился своими воспоминаниями Николай Трубач. Исполнитель также отметил, что в конце девяностых он впервые заболел пневмонией, в то время в Москве почти не было томографов, поэтому ему пришлось многократно делать рентген., - добавил он.Кроме того, певец подчеркнул, что этот недуг развивается практически мгновенно., - заявил он.