Алексей Панин позировал перед камерой в женском бикини на острове Маврикий
Актер Алексей Панин на своей странице в Instagram рассказал, что отправился на острове Маврикий. Оттуда он делится с поклонниками новыми эпатажными фотографиями. На одной из них знаменитость запечатлен в женском бикини.
Алексей Панин привык эпатировать публику. На этот раз он отправился на Маврикий, где в обнаженном виде искупался в Индийском океане. В своём микроблоге он поделился серией отчётов о своём отдыхе, сопроводив подписью: «Маврикий. Счастье, свобода!» Некоторые поклонники актёра пришли в восторг от его очередной смелой выходки. Он решил не останавливаться и опубликовал снимок, на котором предстал в красном бикини, ползущим на четвереньках по песку.
«Всё! Больше ни какого нудизма! Отныне только в купальнике», - сообщил артист. Некоторые осудили знаменитость за такое поведение. «Ничего мужского в тебе нет», «Ну это уже перебор!», «Ты совсем без комплексов», - прокомментировали публикацию поклонники актёра. Публикация также удивила Дану Борисову. «Неужели ты на Маврикии? Нужно было меня с собой взять» — высказалась бывшая ведущая программы «Армейский магазин».
Алексей Панин привык эпатировать публику. На этот раз он отправился на Маврикий, где в обнаженном виде искупался в Индийском океане. В своём микроблоге он поделился серией отчётов о своём отдыхе, сопроводив подписью: «Маврикий. Счастье, свобода!» Некоторые поклонники актёра пришли в восторг от его очередной смелой выходки. Он решил не останавливаться и опубликовал снимок, на котором предстал в красном бикини, ползущим на четвереньках по песку.
«Всё! Больше ни какого нудизма! Отныне только в купальнике», - сообщил артист. Некоторые осудили знаменитость за такое поведение. «Ничего мужского в тебе нет», «Ну это уже перебор!», «Ты совсем без комплексов», - прокомментировали публикацию поклонники актёра. Публикация также удивила Дану Борисову. «Неужели ты на Маврикии? Нужно было меня с собой взять» — высказалась бывшая ведущая программы «Армейский магазин».
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 05:00