Алексей Панин позировал перед камерой в женском бикини на острове Маврикий

Алексей Панин привык эпатировать публику. На этот раз он отправился на Маврикий, где в обнаженном виде искупался в Индийском океане. В своём микроблоге он поделился серией отчётов о своём отдыхе, сопроводив подписью: «Маврикий. Счастье, свобода!» Некоторые поклонники актёра пришли в восторг от его очередной смелой выходки. Он решил не останавливаться и опубликовал снимок, на котором предстал в красном бикини, ползущим на четвереньках по песку., - сообщил артист. Некоторые осудили знаменитость за такое поведение., - прокомментировали публикацию поклонники актёра. Публикация также удивила Дану Борисову.— высказалась бывшая ведущая программы «Армейский магазин».