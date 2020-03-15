«Я – сумасшедшая чистоплотная»: Маша Распутина рассказала о своей брезгливости





При этом, утверждает Распутина, окружающие давно привыкли к ее чрезмерной чистоплотности и педантичности во всем, что касается гигиены, перестав удивляться некоторым ее поступкам., - утверждает звезда. Певица также отметила, что каждое утро старается есть чеснок и пить лимонный сок. Таким образом ей удается поддерживать себя в тонусе и сохранять прекрасное самочувствие., - добавила знаменитость.