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«Я – сумасшедшая чистоплотная»: Маша Распутина рассказала о своей брезгливости

Известная российская певица Маша Распутина стала одной из героинь популярной передачи «Ты не поверишь!». В беседе с журналистами телеканала НТВ артистка призналась, что является очень брезгливой и чистоплотной.
«Я – сумасшедшая чистоплотная»: Маша Распутина рассказала о своей брезгливости

При этом, утверждает Распутина, окружающие давно привыкли к ее чрезмерной чистоплотности и педантичности во всем, что касается гигиены, перестав удивляться некоторым ее поступкам. «Я – сумасшедшая чистоплотная. Ко мне даже когда муж подходит, я его сначала прошу вымыть руки, а только потом разрешаю к себе прикасаться. Я даже до дверной ручки не дотронусь, пока ее спиртом или перекисью не протру», - утверждает звезда. Певица также отметила, что каждое утро старается есть чеснок и пить лимонный сок. Таким образом ей удается поддерживать себя в тонусе и сохранять прекрасное самочувствие.

«Мои горничные за два десятка лет, что у меня работают, уже давно приучены к чистоте. Они каждый день протирают мобильные телефоны, дверные ручки и прочее», - добавила знаменитость.

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Добавил: Михаил Сосновский Вчера, 23:00

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