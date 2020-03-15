«Сегодня было бы 42 года»: Сергей Лазарев посвятил покойному брату трогательный пост
Несколько лет тому назад брат известного российского певца Сергея Лазарева погиб. Для артиста эта утрата стала большим потрясением, поэтому он старается бережно хранить память о родном человеке. Недавно исполнитель трогательно вспомнил о погибшем в честь его дня рождения.
Именно 15 марта 2020 года брат Лазарева родился на свет 42 года тому назад. По случаю этой памятной даты певец трогательно обратился к покойному родственнику, опубликовав соответствующий пост на своей страничке в социальной сети Instagram. «Павлушка, сегодня было бы 42 года. Помню и люблю», - написал Сергей Лазарев и обратился к поклонникам с призывом беречь близких. К слову, эту публикацию музыкант сопроводил архивным фото, на котором позирует вместе с родственником.
Комментарии к записи артист предусмотрительно отключил, стараясь избежать бурной дискуссии на эту довольно сложную для себя тему. Ранее Лазарев в своих интервью уже вспоминал о погибшем брате Павле, утверждая, что эта утрата в прямом смысле опустошила его. Более того, артист, как известно, взял на себя часть ответственности по воспитанию дочери родственника после его смерти.
Именно 15 марта 2020 года брат Лазарева родился на свет 42 года тому назад. По случаю этой памятной даты певец трогательно обратился к покойному родственнику, опубликовав соответствующий пост на своей страничке в социальной сети Instagram. «Павлушка, сегодня было бы 42 года. Помню и люблю», - написал Сергей Лазарев и обратился к поклонникам с призывом беречь близких. К слову, эту публикацию музыкант сопроводил архивным фото, на котором позирует вместе с родственником.
Комментарии к записи артист предусмотрительно отключил, стараясь избежать бурной дискуссии на эту довольно сложную для себя тему. Ранее Лазарев в своих интервью уже вспоминал о погибшем брате Павле, утверждая, что эта утрата в прямом смысле опустошила его. Более того, артист, как известно, взял на себя часть ответственности по воспитанию дочери родственника после его смерти.