«Сегодня было бы 42 года»: Сергей Лазарев посвятил покойному брату трогательный пост

Именно 15 марта 2020 года брат Лазарева родился на свет 42 года тому назад. По случаю этой памятной даты певец трогательно обратился к покойному родственнику, опубликовав соответствующий пост на своей страничке в социальной сети Instagram., - написал Сергей Лазарев и обратился к поклонникам с призывом беречь близких. К слову, эту публикацию музыкант сопроводил архивным фото, на котором позирует вместе с родственником.Комментарии к записи артист предусмотрительно отключил, стараясь избежать бурной дискуссии на эту довольно сложную для себя тему. Ранее Лазарев в своих интервью уже вспоминал о погибшем брате Павле, утверждая, что эта утрата в прямом смысле опустошила его. Более того, артист, как известно, взял на себя часть ответственности по воспитанию дочери родственника после его смерти.