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Иосиф Пригожин высказался по поводу контракта между Наргиз и Виктором Дробышем

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался по поводу контракта между певицей Наргиз и его коллеги Виктора Дробыша. Он считает, что музыканту не стоит портить свою репутацию сотрудничеством со скандальной исполнительницей.

Стоит отметить, что Наргиз стала популярной благодаря сотрудничеству с композитором Максимом Фадеевым, однако в 2019 году они рассорились, устроив громкий скандал. В результате этого исполнительница оказалась без песен, которые ей писал музыкант, и приняла решение самостоятельно продвигаться в российском шоу-бизнесе. Однако недавно в своём микроблоге артистка опубликовала видео, на котором она и Виктор Дробыш подписывают контракт о взаимном сотрудничестве. Иосифу Пригожину не понравился данный союз. Ранее он также негативно высказывался относительно Наргиз и её комментариев в адрес помогавшего ей Фадеева.

«Подбирать за другими продюсерами — это не очень этично. Даже не эстетично», — прокомментировал сложившуюся ситуацию продюсер. Он считает, Виктор Дробыш является самодостаточным музыкантом с огромным количеством отличных композиций и не обязан помогать скандальной исполнительнице. Однако у него уже состоялся разговор по этому поводу с Фадеевым, и они смогли найти общий язык. Сама артистка на данный момент радуется, что в новой команде её не обременяют кабальными условиями контракта.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:00

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